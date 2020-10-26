شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز عارية تماماً تغطى جسمها بالطين بس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها. وظهرت صافيناز، في الصورة وهي مغطاة بالطين من أعلى وجهها وحتى قدمها، فنهالت عليها الأسئلة حول أهمية وضع الطين على جسدها. https://www.instagram.com/p/B0y9PeGASTU/?utm_source=ig_web_copy_link

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