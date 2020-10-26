شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يفتتح محطة بئر أحمد لتعبئة أسطوانات الغاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص

افتتح محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، الإثنين محطة بئر أحمد لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بطاقة إنتاجية قدرها 18 ألف أسطوانة يومياً.

ويأتي افتتاح المحطة في إطار احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 57 لثورة 14اكتوبر المجيدة.

وعلى هامش حفل الافتتاح قال لملس :"سعداء أن نفتتح اليوم المحطة الغازية لرجل الأعمال محمد صالح أحمد مهدي والتي نأمل أن تشكل رافداً جديداً للسوق المحلية وبما يلبي احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة من الغاز المنزلي" .

وأوضح، نعتبر افتتاح المحطة هذه (شراكة) حقيقة تبدو جلية مع القطاع الخاص والذي نراهن أن يكون دافعاً لنا في عملية البناء والتنمية.

وتابع، نحن اليوم ننتقل الى عهد البناء والاستثمار الحقيقي، وقد أعلنا مسبقاً عن انطلاق عجلة التنمية في عدن.

وأضاف، أجدها فرصة مناسبة لأدعو الصادقين والشرفاء من رجال الأعمال والمستثمرين ونقول لهم ان عدن مهيأة لاحتضان استثماراتهم ومناخها طيب وبيئتها خصبة للاستثمار.

وأكد لملس، على استعداد السلطة المحلية في عدن بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجل الأعمال محمد صالح مهدي، وحرصه على العمل الاستثماري المفيد.

من جانبه عبر مالك المحطة محمد صالح أحمد مهدي عن سعادته بافتتاح المحطة التي تندرج في إطار عملية البناء والتنمية التي يحرص القطاع الخاص أن يكون فيها شريكا فاعلا مع الدولة .

وأوضح، نتوقع أن تغطي المحطة السوق المحلية وترفده بأسطوانات الغاز المطلوبة في معظم مديريات المحافظة الثمان وتمنى ، أن تخطى الجهود المبذولة .

واختتم تصريحه بالقول : "نأمل أن تحظى المحطة بالدعم اللازم من قبل لجهات المعنية حتى تتمكن من تقديم خدمتها لعملائها وإيال خدمة الغاز الى المستهلكين بصورة اعتيادية وسهلة".

عقب ذلك ضغط لملس على زر تشغيل المصنع إيذانناً ببدء عملية التشغيل والدخول فعلياً في عملية الإنتاج.

حضر حفل الافتتاح نائب وزير الشؤون القانونية أحمد عوض المحروق والأمين العام للمحافظة بدر معاون ومدير عام مديرية البريقة يونس محمد سليمان.