شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عدد من المكونات ترشيح أسماء ممثليها في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ خاص كشفت مصادر خاصة آخر مستجدات مباحثات تشكيل حكومة يمنية جديدة في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر إن بعض المكونات رشحت أسماء ممثليها في الحكومة الجديدة. ورشح الانتقالي، د. عبدالسلام حُميد، وزيرا للنقل، فيما رشح حزب المؤتمر، معمر الارياني وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة. من جانبه رشح الاشتراكي، د. واعد باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

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