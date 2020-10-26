شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 26/تشرين الأول/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بتسع غارات مواقع وتجمعا للحثيين في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.