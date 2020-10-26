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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 100 خرق حوثي في الساحل الغربي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
رصدت القوات المشتركة، 100 خرق وانتهاك حوثي في غضون ساعات، في إطار تصعيدها المستمر في الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وأفاد مصدر عملياتي أن الخروقات والانتهاكات الحوثية طالت مناطق ومدنا متفرقة جنوبي الحديدة، استخدمت فيها المليشيات القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة مختلفة العيارات طوال ساعات النهار وحتى ساعات المساء.
وذكر المصدر، أن القوات المشتركة تمكنت من إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية في مدينة حيس، ووجهت للمليشيات ضربات موجعة ومركّزة، وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة.
وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت في وقت سابق من نهار اليوم منظومة الطاقة الشمسية التي تُشغِّل مشروع المياه الرئيسي الذي يغذّي مدينة التحيتا وأريافها بالمياه ويستفيد منه أكثر من 30 ألف مواطن، وذلك في إطار حربها الإرهابية على كل مظاهر الحياة في الحديدة.
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