مليشيا الحوثي تختطف فتاة وشقيقها في محافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ لحج

أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكاب عيب أسود جديد باختطاف فتاة وشقيقها في محافظة لحج، (جنوبي اليمن)، نقلت الفتاة الى جهة مجهولة، بينما زجَّت بشقيقها في أحد سجونها بمحافظة إب، (وسط اليمن).



وأكدت مصادر محلية، أكدت أن اربعة مسلحين مليشيا الحوثي الإرهابية، اختطفوا فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، من منطقة "الشُعيب"، بمديرية "القبيطة"، شمال محافظة لحج.

وقامت المليشيا باعتقال شقيق الفتاة بعد ان ذهب لتقديم بلاغ بشأن اختطاف شقيقته.

وأفادت المصادر أن المليشيا نقلت شقيق الفتاة الى ادارة البحث الجنائي بمحافظة إب واودعته سجنها، بينما مصير الفتاة ما زال مجهولا حتى اللحظة.

وذكرت المصادر أن الفتاة كانت قد تعرّضت في وقت سابق مع فتاتين للملاحقة من قبل مسلحين حوثيين بذات المنطقة.

ووصفت مصادر قبلية حادثة اختطاف الفتاة بـ"عيب اسود" في الاعراف القبلية اليمنية التي تجرِّم اختطاف النساء وايداعهن المعتقلات الا على ذمة قضايا جنائية او ادانات موثَّقة