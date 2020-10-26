شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" خطوة واحدة لو فعلها العرب لتغيرت الموازين في المنطقة والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مذيع الجزيرة، الإعلامي السوري فيصل القاسم، على الحملة الواسعة التي أطلقها العرب على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية ردا على إساءة فرنسا ورئيسها ماكرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب القاسم تغريدة على حسابه في تويتر، قائلا: “لو تحمست الشعوب العربية خمسة بالمائة لحقوقها مما تتحمس لمقدساتها لكانت الآن تعيش في ديمقراطيات عظيمة خالية من الطواغيت والفاسدين ولما كان تطاول على دينها أحد”..

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وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمواصلة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ردود فعل عربية وإسلامية واسعة، وأشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الدعوات لمقاطعة شاملة لفرنسا.

ودشن نشطاء في عدة دول عربية وإسلامية حملات إلكترونية موسعة تدعو إلى مقاطعة فرنسا والمنتجات الفرنسية في العالمين العربي والإسلامي.

وتصدرت الوسوم و”الهاشتاغات” المناهضة لفرنسا مواقع التواصل الاجتماعي منها:(#مقاطعهالمنتجاتالفرنسية، #ماكرونيسيءللنبي، #إلارسولالله، #رسولناخطأحمر).