شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة ليلى عبداللطيف..دولة من افقر الدول العربية ستصبح اغنى من الامارات وكل دول الخليج.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في مداخلة لها في برنامج "نجوم" إنها متمسكة وواثقة من رؤيتها حول تونس، حيث سبق صرحت "تونس ستصبح مثل دبي".

وأكدت أنها ترى تونس في مشهد الإعمار والنمو، وستكون السياحة أحسن مما كانت عليه، مؤكدة أن تونس ستتحسن، وستفتح منتجعات سياحية كبيرة في تونس على المدى القريب، واعتبرت أن الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف في تونس..

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