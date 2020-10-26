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صنعاء - ياسمين الخيامي - االرئيس هادي يطيح بوزير الدفاع المقدشي من منصبه، ويختار بديلا عنه ( صورة + الاسم)

2020/10/26 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن تسميه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض، سيعلن عنها خلال الساعات القادمة، وبالتحديد مساء اليوم الأحد.

وبحسب المصادر، فقد تم الاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك وتضم 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقا لــ اتفاق الرياض.

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ووفق المصادر، فإن وزارة الدفاع، ستكون من نصيب الرئيس عبدربه منصور هادي، علي أن يتم تعين الوزير من المحافظات الشمالية.

وذكرت المصادر، أن هناك توافق كبير على تعيين الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، بدلا عن وزير الدفاع الحالي الفريق الركن محمد علي المقدشي.