مقتل سائق دراجة نارية برصاص جنود طقم بعدن (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي سائق دراجة نارية مصرعه برصاص جنود طقم عسكري عصر يوم الأحد بعدن. وفتح جنود طقم عسكري النار على سائق الدراجة النارية عقب مطاردته بالشارع العام واردوه قتيلا . ونادى الجنود بحسب شاهد عيان على سائق الدراجة للتوقف قبل ان يطلقوا النار. Advertisements وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان إطلاق النار وقع بالقرب من جولة ملعب 22 مايو حيث سقط الشاب مضرجا بدمائه ليقوم مواطنون بمحاولة انقاذه لكنه توفي على الفور. وتفرض السلطات حظر على سير الدراجات النارية بعدن منذ اشهر.

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