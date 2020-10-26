شكرا لبحثكم عن خبر هروب شخصية عفاشية كبيرة من صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة، إن شخصية مؤتمرية كبيرة غادرت صنعاء التي تحتلها المليشيا الحوثية الموالية لإيران..

وقال القيادي المؤتمري عبدالكريم المدي، على صفحته في تويتر، إن شخصية مؤتمرية كبيرة، غادرت صنعاء للخارج، دون ان يفصح عن اسمه، غير انه تحدث بنشر تفاصيل ذلك لاحقا..

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وأوضح المدي، ان تلك الشخصية من طينة الشهيد عارف الزوكا رفيق العمل الوطني، وفقا لما قاله

ومنذ انتفاضة الثاني من ديسمبر التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ضد المليشيا الكهنوتية غادرت الكثير من القيادات المؤتمرية، رافضة الإجراءات الطائفية الحوثية، وبهدف الالتحاق برفقاء الصف الجمهوري للدفاع عن اليمن وثوراتها ومكتسباتها.