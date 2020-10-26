تعرف على أول مصنع لتجميع السيارات في جزيرة العرب.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

الخليج 365 - خاص

أبصر أول مصنع لتجميع السيارات في الجزيرة العربية النور، في مدينة المكلاء عاصمة حضرموت عام ( 1954 - 1967 ) الذي أسسه الشيخ سعيد احمد باحاج.



وكان موقع المصنع في غار بانقاب (بديري) بجانب ورشة مبارك سعدالله، وكان باحاج الوكيل الحصري في حضرموت للسيارات البريطانية بيدفورد Bedford، ولاند روفر Land Rover، وفوكسهول Vuxhall، وكذلك وكيل لاطارات السيارات أفون Avon، وقطع غيار السيارات الأصلية، وأدوات كهربائية علامة لوكس Lucas وغيره.

اما موقع المعرض للسيارات؛ فقد كان في المكلا القديمة الموجود حاليا في الشارع العام أمام عمارة بن كوير وعمارة باشنفر وبجوار محل البسيري للصرافه وبالقرب من مسجد عمر .

Advertisements

كان باحاج يقوم باستيراد السيارات قطع مجزى ويتم تجميعها في مدينة المكلاء والشاحنات بيدفورد حمولة 5 طن يقوم بتدبيل الشاصية لكي تناسب الطرق الوعرة الغير معبدة بالإسفلت في حضرموت حينها،ويقوم بتركيب صندوق خشبي ( سطحة ) على الشاصية .. وكذلك يقوم بتعديل مضخة الوقود fuel pump لكي تناسب البيئة وعدم تلوث الوقود بالغبار من الطرقات.