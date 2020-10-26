شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف دعم الشرعية يسقط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية فجر الاثنين، طائرة بدون طيار مفخخة بعد اعتراضها بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.



حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية يسقط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.