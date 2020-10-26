شكرا لبحثكم عن خبر قيادي مؤتمري في عدن يتهم أعضاء باحتكار الحصص في الحكومة ويدعو الى وقف العبث بالحزب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا قيادي مؤتمري في عدن اعضاء اللجان الدائمة الرئيسية للمؤتمر للاجتماع بصورة عاجلة لوقف العبث بالمؤتمر الشعبي فيما يتعلق بحصته في الحكومات السابقة.

واتهم الدكتور مازن ناصر الكازمي ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو قيادة فرع جامعة عدن اشخاص احتكروا حصة المؤتمر الشعبي العام في الوظائف الحكومية لهم ولأولادهم.

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وقال د.الزامكي : مضت حكومتين ونحن اليوم على أعتاب تشكيل حكومة ثالثة، ولا نعلم من هي الجهة المسؤولة عن اختيار ممثلين المؤتمر الشعبي العام في الحكومة.

وطالب الزامكي أعضاء اللجان الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في عدن ولحج وأبين الى تنظيم اجتماع بصورة عاجلة لتدارس الموضوع وتوجيه رسائل للقيادة السياسية وللقائمين على اتفاق الرياض حتى يتم وقف العبث بالمؤتمر الشعبي العام من قبل بعض الأشخاص المنتمين اليه ، حسب منشور على صفحته.

وشهد نشاط المؤتمر الشعبي العام فتورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية التي تلت الحرب ، فيما جمد أعضاء في اللجان الدائمة بالمحافظات نشاطه وانضوى في مكونات سياسية ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر شعب الجنوب ، فيما أخذ البعض من الانشطة الاجتماعية مكانا لخدمة أهالي المدينة.