جمعية «CSSW» تدين قيام الحوثيين "إنتحال اسمها" في صنعاء وإحلال كيان زائف 

أدانت جميعة الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW) أمس الأحد، قيام ميلشيات الحوثي بانتحال اسمها في العاصمة صنعاء وإحلال كيان زائف وغير شرعي، بعد الاستيلاء على أصولها واقتحام مكاتبها.



وقالت - في بلاغ صحفي - "إن جماعة الحوثي مؤخرا بتغيير اسم جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية إلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية وابقت شعار CSSW المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها".



وأضافت "إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين المسلحة وإصرارها على انتهاك حقوق الانسان، ونهب الأموال قد أضر بمصير وحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع من الأطفال والنساء والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، والنازحين، والمتضررين، ممن كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية".



وأكدت الجمعية "استمرار أعمالها الإغاثية، وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن، ومكتبها في مدينة سيئون".



ووجهت الجمعية بلاغ لكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنظمات الإقليمية والمحلية وتؤكد على رفضها لما تصدره جماعة الحوثي عبر مسمى وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء من إجراءات غير قانونية تتصل بالجمعية.



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ودعت كل المنظمات الانسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع ما تصدره هذه الجماعة، مؤكدة "احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد حقوقها وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة".



وناشدت كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها، ورصدها، وتوثيقها، وبيانها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل تحقيق العدالة والانصاف، وضمان مساءلة منتهكي حقوق الانسان وعدم افلاتهم من العقاب.



وقالت الجمعية "طوال الخمس السنوات الماضية مارست جماعة الحوثيين سياسة التضييق على الجمعية المتمثلة في المنع الممنهج لأنشطتها الانسانية، وتجميد حساباتها البنكية".



وتابعت: "وترادف مع تلك الانتهاكات والممارسات تسييس الجمعية ومشاريعها الانسانية، كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها، وإحلال كيان زائف وغير شرعي، انتحل اسم الجمعية وصفتها وتمثيلها، والذي يعتبر خرق سافر لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية".



وفي أغسطس 2019، أعلنت جمعية الإصلاح (CSSW) نقل مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى محافظة عدن.