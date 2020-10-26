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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر سادس مفخخة حوثية في 24 ساعة
الإثنين 26 أكتوبر 2020
الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، تدمير طائرة حوثية "مفخخة" بدون طيار باتجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة).
وتابع أن المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وتعد هذه المفخخة الخامسة التي يسقطها التحالف قبل وصولها الأراضي السعودية خلال 24 ساعة والثالثة اليوم الأحد.
وأسقطت قوات التحالف في وقت سابق اليوم الأحد، طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية، هي الرابعة خلال 24 ساعة والثانية اليوم.
وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساع حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.
وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.
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