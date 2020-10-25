شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يتفقد أعمال إعادة تأهيل ديوان المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل حضرموت عمرو بن حبريش ،اليوم، الأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل مكاتب ديوان المحافظة بمدينة المكلا.



واستمع الوكيل بن حبريش من مديرعام الديوان مصطفى بن أسحاق، ومدير عام الاشغال بديوان المحافظة المهندس علاء العمودي، إلى شرح عن ما تم إنجازه من أعمال شملت ترميم عدد من مكاتب الوحدات الإدارية بمواصفات فنية ومراعاة التصميم المعماري للمبنى القديم لديوان المحافظة، إضافة إلى تجهيز وتشجير حديقته العامة بتمويل من السلطة المحلية.

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