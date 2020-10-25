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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في مكتب الشؤون القانونية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي ،اليوم، على سير العمل في مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت ومهامه في متابعة وتنفيذ القوانين وآليات التنسيق مع ادارات الشؤون القانونية في المكاتب الحكومية.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء محمد الصيعري، أستمع وكيل أول حضرموت من المدير العام للمكتب سالم العوبثاني ومديري الادارات ،إلى الأعمال التي يقومون بها والقضايا التي تمت متابعتها في إطار المسؤولية القانونية للمكتب.
وشدد بن حبريش ،على ضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل أداء المكتب بما يعزز من دوره وسلامة الإجراءات القانونية.
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