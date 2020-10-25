السلطة المحلية بصنعاء تحتفي بالاسرى والمختطفين المحررين من سجون المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت السلطة المحلية بمحافظة صنعاء ،اليوم ، بالاسرى والمختطفين المحررين من سجون مليشيا الحوثي الانقلابية ضمن صفقة التبادل الاخيرة وبأشراف اممي، وعددهم 15 اسيرا ومختطفا، باقامة حفل تكريمي ومنحهم شهائد تقديرية ومبالغ نقدية لكل اسير.



وفي الحفل الذي اقيم بمحافظة مأرب ،القى محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ودولة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك ، للاسرى والمختطفين المحررين.

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واشاد اللواء شريف بالنظال والصمود للاسرى والمختطفين الذين قضوا سنوات من عمرهم في زنازن وسجون المليشيا الانقلابية وتعرضوا لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي..مؤكداً ان مليشيا الحوثي لاتؤمن بالسلام ولا تعيش الا في ظل الحروب وسفك الدماء والحقد على الوطن وثورته ومكتسباته..لافتا الى العديد من التنازلات التي قدمتها قيادة الشرعية في اطار حرصها على كافة ابناء الشعب اليمني وحقه في ان ينعم بالسلام والامن والاستقرار والتي رفضتها مليشيا الحوثي الانقلابية وزادت من تصعيدها العسكري وانتهاكاتها للمواطنين.

واعرب عن شكره لقيادة التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية على ماتقدمه من دعم للشرعية والشعب اليمني من اجل الانتصار لقضيته واستعادة مؤسسات دولة والهوية اليمنية العربية التي تعمل مليشيا الحوثي على تغييرها وتجريفها نحو الهوية المشروع الايراني الذي يستهدف المنطقة برمتها.

كما القيت في الحفل الذي حضره قيادة السلطة المحلية ومكتبها التنفيذي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية والاجتماعية من ابناء محافظة صنعاء ورئيس دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد احمد الاشول، كلمتان من قبل الاسرى والمختطفين القاها محمد علي الهروجي وعبدالجيلي الجرادي، تناولا فيما بعض ملامح ظروف المعتقلات للاسرى والمختطفين السيئة والانتهاكات التي يتعرضون لها وفضائع فضائع التعذيب التي ترتكتبها مليشيا الحوثي بحقهم والتي تسببت في عاهات مستديمة لدى البعض والبعض الاخرى قضى تحت التعذيب.

من جانبه استعرض نائب رئيس لجنة الاسرى يحيى كزمان، الجهود التي بذلتها لجنة الاسرى والمختطفين في حوارها مع مليشيا الحوثي الانقلابية وتحت اشراف اممي من اجل الافراج عن الاسرى والمعتقلين خلال السنتين الماضية منذ توقيع اتفاق استوكهولم..مؤكدا حرص القيادة السياسية على تحرير كافة الاسرى والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي.