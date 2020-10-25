لجنة الأسرى تطالب الأمم المتحدة بعقد صفقة لإطلاق جميع الأسرى

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه جرى إبلاغ الأمم المتحدة جهوزية اللجنة الوطنية لشئون الاسرى لعقد صفقة تبادل جديدة كلية او جزئية وتشمل اعداد اكبر مما حوته الصفقة الماضية برعاية أممية .
وقال المرتضى في تصريح له اليوم : أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية
معبراً عن أمله في عدم حدوث تأخير من قبل الأمم المتحدة خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة.
وأفضت مفاوضات جنيف الاخيرة الى صفقة تبادل تضمنت اطلاق مايزيد عن ألف أسير بينهم 15 جنديا سعوديا وأربعة مرتزقة سودانيين ، وتحرير مايزيد عن 600 أسير من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
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