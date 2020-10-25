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عدن - ياسمين التهامي - باشراف مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة..اشهار صندوق صحة مهري

لميس الأصبحي

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جديد اب برس

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برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وباشراف مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل وتحت شعار" تهمنا صحتكم هدفنا علاجكم" اقيم اليوم الأحد بصالة باني في مدينة الغيضة حفل اشهار صندوق" صحة مهري" بحضور قيادة السلطة المحلية ومدراء العموم والشيوخ و رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني واعيان من محافظة المهرة.



و في التدشين عبر وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار محمد سعيد الجعفري عن سعادته بالخطوات التي بدأ فيها تشكيل الصندوق الصحي وانطلاقته للوجود ولما يمثله هذا المشروع الخيري من أهمية في مساعدة المرضى المحتاجين الذين تنطبق عليهم معايير والية حددها الصندوق مؤكدا أن السلطة المحلية تساند مثل هذه الأعمال الخيرية لتخفيف من معاناة المرضى من أبناء محافظة المهرة والمقيمين فيها معتبرا ذلك تجسيدا للتكافل الاجتماعي.





الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة تطرق إلى أهمية صندوق "صحة مهري" بالمحافظة ودوره المستقبلي لرعاية المرضى الفقراء والتخفيف في مساعدتهم بتكاليف العلاجات والفحوصات ، وحيا فائز بلحاف التفاعل والمساندة والتبرعات السخية من الخيرين ورجال المال والأعمال والشيوخ لدعم الصندوق.

وحث بلحاف الجميع على المساهمة بقدر ما يستطيعون في هذا العمل الخيري النبيل، الذي سيجعله الله في ميزان حسناتهم وسيجزيهم خير الجزاء عنه.



د. محمد أحمد المجيبي رئيس صندوق صحة مهري و

نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب المهرة،أفاد نهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع العلاجية للحالات المرضية المتعسرة الغير القادرين على توفير ثمن العلاج والفحوصات و الحالات المحتاجة سفر للخارج مقدما شكره لصاحب الفكرة الشاعر صدام سعد كده و كل قبائل المهرة ورجال الخير في الداخل والخارج الداعمين للصندوق في مقدمهتم سلطان المهرة عبدالله بن عيسى ال عفرار رئيس المجلس العام لابناء المهرة وسقطرى.





تخلل حفل الاشهار قصائد شعرية تلى ذلك فتح باب التبرعات من الشخصيات الحاضرة بحضور الشيخ راشد بن علي يسهول و الشيخ صبري محمد علي بن قاشن.

يذكر أن "الهيئة الادارية" لصندوق صحة مهري مكونة من ١-د. محمد أحمد المجيبي

٢-سعد بن دعنان ٣_عبدالرحمن خودم ٤_احمد علي عفرار ٥_عزان القميري

و"الرقابة والتفتيش " تتكون من أحمد علي رعفيت،وعبدالهادي قاسم و ومحمد بن عبودش السليمي.