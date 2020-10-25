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صنعاء - ياسمين الخيامي - هجوم مباغت على العاصمة صنعاء من 3 اتجاهات واستعدادات قصوى للمواجهة

اجتاحت اسراب الجراد أجزاء كبيرة من مديريات محافظة صنعاء.



وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" اليوم الأحد أن اسراب الجراد غطت سماء أجزاء كبيرة من مديريات سنحان وخولان وبلاد الروس وسط قلق المزارعين من تضرر محاصيلهم الزراعية .

شهرين .

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هجوم مباغت على العاصمة صنعاء من 3 اتجاهات واستعدادات قصوى للمواجهة

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وأكدت المصادر عن قيام أصحاب المزارع المعتمدة على مياه الآبار بحماية مزارعهم والتي تم زراعتها في وقت سابق بالعديد من الخضروات والفواكه مثل الفراولة والطماطم والبطاطس .

هذا وتمثل أشجار القات أكثر المحاصيل النقدية في محافظة صنعاء والتي تتاثر بسرعة من الجراد بالإضافة إلى الاعناب بعكس أشجار اللوزيات وغيرها من الاشجار .