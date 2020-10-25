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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مليشيا الحوثي تقلب موازين المعركة في مأرب وتسيطر هذه المنطقة الاستراتيجية وتتوغل داخل المدينة

اندلعت معارك عنيفة، اليوم الأحد، بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في مديرية جبل مراد تمكنت الأخيرة من خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية لـ”الميدان اليمني” بأن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة مع الحوثيين خلال الساعات الماضية في جبهات جنوب مدينة مأرب.

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وأشارت إلى أن الحوثيون تمكنوا من السيطرة على أعلى قمة في مديرية جبل مراد، جنوب مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر بأن قوات الجيش الوطني لا زالت تخوض معارك شرسة مع مليشيا الحوثي في منطقة آل جناح في هذه الأثناء.

في المقابل , شنت قوات الشرعية هجمات على قوات الحوثيين باتجاه منطقة نجد آل أحمد ما بين مديرية رحبة وجبل مراد .

وأكدت المصادر احتدام المعارك في نجد آل أحمد ولازالت المعارك تدور رحاها في المنطقة حتى اللحظة .

وفي وقت سابق , تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على مقر الاستخبارات العسكرية لقوات التحالف شمال شرق مدينة مأرب, كما تمكنت من السيطرة على وادي نبعة والجرف في أطراف مدغل , وأسقطت منطقة “نجد العتيق” آخر المواقع التابعة للشرعية في مديرية صرواح .

وتدور معارك عنيفة منذ عدة أسابيع في محافظة مأرب، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط تقدم ميداني للحوثيين الذين يسعون لإطباق الحصار المحكم على المدينة من عدة اتجاهات.

وتستميت القوات الحكومية في الدفاع عن مأرب التي تمثل لها أهمية استراتيجية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية.