صنعاء: ميليشيا الحوثي تختطف محامياً والنقابة تطالب بسرعة الإفراج عنه

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، في العاصمة صنعاء ،على اختطاف محامي تحت تهديد السلاح.



وقالت نقابة المحامين في بيان أطلع "يمن شباب نت" عليه، أن المحامي: "سلطان عبدالله شداد" تعرض للاختطاف من قبل طقم مسلح بقيادة المدعو: "هلال غلفان" الذي يعمل في مباحث العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.



وأضاف أن المحامي شداد تعرض للاختطاف بقوة السلاح وتم اقتياده إلى مباحث الأمانة وحجز حريته خارج القانون.



وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن المحامي شداد وضبط الجناة واحالتهم للقضاء وفقا لأحكام القانون والدستور.



بدورها أدانت منظمة سام للحقوق والحريات احتجاز المحامي "شداد"، الجريمة، ودعت في تغريدة على حسابها في تويتر إلى الإفراج الفوري عنه وطالبت بمحاسبة الخاطفين.



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