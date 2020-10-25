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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يزور الجرحى المدنيين والعسكرين في مستشفيات المدينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
زار وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الأحد، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، الجرحى المدنيين والعسكرين في مستشفيات المدينة.
وخلال الزيارة اطمأن الوكيل المخلافي ، على صحة الجرحى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم..موجهاً بتوفير العناية الطبية اللازمة..متمنياً لهم الشفاء العاجل .
عقب ذلك تفقد الوكيل المخلافي ، مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية ، والمستشفى السويدي للأمومة والطفولة، اللذان تعرضا للقصف يوم أمس من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين فيها .
وعبر وكيل أول محافظة تعز عن إدانته للاستهداف الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي الإنقلابية للأحياء السكنية في المدينة، منذ اكثر من خمس سنوات سقط خلالها المئات من المدنيين بين شهيد وجريح..مشيراً الى ان ذلك على انكسارها وهزيمتها في الجبهات ولجوئها كعادتها لاستهداف المدنين وخصوصا المرافق الصحية .
ودعا وكيل محافظة تعز ، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤلياته ازاء تلك الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق مدينة تعز واستهدافها للمدنين الابرياء والمستشفيات والمرافق الصحية دون رادع او عقاب.
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