تدشين عيادة الدعم النفسي وبرنامج التوعوية بسرطان الثدي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت هيئة مستشفى مأرب العام بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الامين) ،اليوم، عمل عيادة الدعم النفسي في الهيئة، وانطلاق برنامج توعوي مجتمعي حول سرطان الثدي واجراء فحوصات وعمليات مجانية له على مدى شهر، احتفاءا باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفل به العالم اجمع في الـ25 من اكتوبر في كل عام.



Advertisements

وخلال التدشين اكد وكيل المحافظة محمد المعوضي، اهمية تطوير الخدمات الصحية والطبية في المحافظة، واضافة خدمات نوعية..منوهاً الى ان كثير من المواطنين ضحايا الانقلاب والحرب والنزوح والتهجير يمرون بظروف نفسية عصيبة، وهم بحاجة للدعم النفسي..مؤكداً دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي والبرامج النوعية في الخدمات والبرامج الصحية الهادفة التي تخدم المجتمع وصحته.

فيما أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان عبدالعزيز الشدادي، بجهود هيئة مستشفى مأرب وجمعية الدولية لرعايا ضحايا الحروب لهذه الاضافة النوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة..مشيرا الى ان المكتب يسعى لان تتطور عيادة الدعم النفسي الى مركز متخصص وتطويره الى مستشفى خاص بالامراض النفسية..مؤكداً على اهمية حملة التوعية بمرض السرطان وسرطان الثدي واجراء الكشف والعمليات المجانية للمصابين به.

من جانبه أشار رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، الى ان افتتاح عيادة الدعم النفسي والبرنامج التوعوي حول سرطان الثدي، يأتي في اطار الجهود المبذولة للتطوير الواقع الصحي في المحافظة والخدمات الطبية المقدمة وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب الصحية والامراض وكيفية التعامل معها، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وفاتورتهم الصحية.