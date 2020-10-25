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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة وحشية اقدم عليها الحوثيين مع مواطن يمني من ابناء هذه المحافظة كان ينام على الارض ( صورة صادمة )

قتل المواطن طالب خضيري 70 عاما من محافظة الحديدة برصاص مسلحي ‎مليشيا الحوثي. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: جريمة وحشية اقدم عليها الحوثيين مع مواطن يمني من ابناء هذه المحافظة كان ينام على الارض ( صورة صادمة ) نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن تحميك من الصلع وتمنع تساقط الشعر السفارة اليمنية تغلق أبوابها وتمنع الديبلوماسيين والمواطنين من دخولها ( صورة ) بنك عربي يستفز النساء المتزوجات بخطوة صادمة وغير مسبوقة اشعلت الغضب ..ومسؤولة رفيعة تعتبره خراب بيوت هذا ما يرعب كل القيادات الايرانية وحتى امرشد الاعلى ويربك حساباتهم ..لن تصدق ماهو العرافة ليلى عبد اللطيف ترعب الرئيس الامريكي ترامب بهذه النبؤة قبل موعد الانتخابات الامريكية ولي العهد السعودي يتلقى طعنة غادرة من ولي عهد ابو ظبي ..لن تصدق ماذا فعل الشيخ محمد بن زايد وقهر السعوديين ( صورة ) شاهد الفيديو الذي اسعد كل سعودي في شتى ارجاء المملكة وافرح قلوبهم والسبب هذه الفتاة المسكينة ( فيديو ) Advertisements السلطات السعودية تزف بشرى ىسارة لليمنيين وتعلن رسميا السماح لهم بهذا الامر الذي انتظره كل المغتربين مشرف حوثي يرتكب العيب الأسود بحق فتاة يمنية مراهقة..وعندما ذهب اخوها لتقديم شكوى وقعت الكارثة الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى ضربة قاضية تنهي مسيرته السياسية فاكهة لذيذة تجعلك تقول وداعا لزيارة الطبيب لأنها تعالج 7 أمراض خطيرة دورية أمنية تطارد مواطن سعودي، وعند الامساك به وتفتيش سيارته كانت المفاجئة التي صدمت الجميع..لن تصدق ماذا وجدو داخل سيارته «استشاري أمراض جلدية» يحذر من خطورة ارتداء هذا النوع من الساعات والاحذية مسؤول رفيع المستوى يعود من السعودية ويعلن رسميا عن تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن الأطعمة والمشروبات الغنية بـ”الفلافانول” خطر عليك وعلى افراد عائلتك فلا تكثر من تناولها وقالت مصادر اعلامية أن طالب قتل أثناء نومه على الارض في منزله بقرية بيت مغاري بمديرية ‎حيس جنوب محافظة ‎الحديدة. وتستمر ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين بمحافظة الحديدة منذ خمسة أعوام سواء برصاصة غادرة أو بزرع الألغام الارضية التي تفتك بالبشروالبقر .

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