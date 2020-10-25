مسلحون حوثيون يختطفون فتاة في منطقة الشعيب بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

لحج - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي فتاةً من أهالي منطقة الشُعيب، في مديرية القبيطة، شمال محافظة لحج.

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وقال ناشطون بأن فتاة، تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، اختطفها أربعة مسلحين من مليشيا الحوثي إلى جهة مجهولة، فيما احتجزت المليشيا شقيقها في البحث الجنائي بمدينة إب، بعد أن قدم بلاغاً بالواقعة.

وبحسب الناشطين فإن الفتاة تعرّضت في وقت سابق مع فتاتين للملاحقة من قبل مسلحين حوثيين في القرية.

يشار إلى أن عمليات اختطاف الفتيات انتشرت، خلال الأسابيع القلية الماضية، بشكل لافت، ولاقت استهجاناً شعبياً كبيراً.