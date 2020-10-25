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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تحرر مناطق جديدة غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي شمالي الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
الجوف - الخليج 365
تمكنت القوات الحكومية، اليوم الأحد، من التقدم والسيطرة على مناطق جديدة غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي شمالي الجوف.
وقال قائد عمليات اللواء الأول حرس حدود العقيد عثمان الشايف، إن قوات الجيش الوطني في المحور الشمالي بمحافظة الجوف شنت هجوم على مواقع المليشيا جنوبي المعسكر وتمكنت من السيطرة على مواقع خليف الغمارة بعد معارك عنيفة من المليشيا.
وأضاف أن المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بالإضافة إلى تدمير طقمين عسكريين.
وحول أهمية المناطق التي تمت السيطرة عليها اكد الشايف أنها تعتبر أهم المواقع الحاكمة غرب معسكر الخنجر ويعتبر المعسكر مؤخرة للجبهة.
وكانت المليشيا قد شنت مساء أمس هجوم عنيف على مواقع الجيش جنوب وغرب المعسكر، إلا أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم وكبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى.
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