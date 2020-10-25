جهاز المخابرات اليمني يكشف معلومات هامة حول التنظيمات الإرهابية في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قدم جهاز الأمن والمخابرات إحاطة صحفية، حول نتائج سير العمليات الأمنية بمحافظة البيضاء فيما يلي نصها:

بفضل الله وتوفيقه ورعايته وتزامناً مع قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم، واحتفاءً بالانتصارات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف والبطولة على مختلف الجبهات، يود جهاز الأمن والمخابرات أن يطلع الرأي العام على نتائج سير العمليات الأمنية بمحافظة البيضاء والتي صاحبت العملية العسكرية الكبرى في مديريات (ولد ربيع، والقُرَيشية)خلال شهر أغسطس 2020م وما زالت هذه العمليات الأمنية مستمرة حتى الآن، على النحو التالي:

1) بتاريخ 8/8/2020م في (أمانة العاصمة)وبتعاون من وزارة الداخلية تمضبط المدعو/ مقبل على أحمد أبو صريمة أحد عناصر تنظيم القاعدة بعد تلقي بلاغ بفراره من منطقة (ذي كالب الأسفل بمديرية القُرَيشية) بمحافظة البيضاء.

2) بتاريخ 13/8/2020م تمت مداهمة وضبط خلية تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة (دار النجد بمديرية القُرَيشية) الخلية مكونة من أربعة عناصر وهم:

1. ” مسؤول الخلية “المدعو/ صالح علوي عبدالله النهيمي الحطام ويكنى “أبو قريش”

2. المدعو/ عبدالملك محمد أحمد الحطام

3. المدعو/ مقبل سيف مقبل صالح الحطام

4. المدعو/ محمد عباد أحمد عبدالخالق حماص الحطام

وهي من العناصر المطلوبة سابقاً لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا إجرامية نفذوها بحق المواطنين وأفراد الجيش واللجان الشعبية، وقد كانت هذه الخلية بصدد القيام بزرع عبوات ناسفة تم استلامها من قبل أحد قيادات تنظيم القاعدة ويدعى/ عاصم عبدالله قايد البحري ويكنى بـ”أبو دجانة الذماري” وكذا عمل كمائن على خط (دار النجد) خلفية جبهة (بلاد الجوف) و(ذي كالب بمديرية القُرَيشية) لتخفيف الضغط على مرتزقة العدوان.

3) بتاريخ 15/8/2020م بمدينة (ذمار)تم ضبط عدد من مهربي الأسلحة أثناء محاولتهم تهريب ذخائر وأسلحة لتنظيم داعش في محافظة البيضاء.

4) بتاريخ 16-26/8/2020م بمنطقة (الزُّوَب) بمديرية (القُرَيشية)تم استلام عشرة عناصر من تنظيم القاعدة وعلى رأسهم المدعو/ عبدالله جمال عباد الزُوَبة “أبو جمال” أمير تنظيم القاعدة بمنطقة (الزُّوَب) بمساعدة الشرفاء من أبناء المنطقة.

5) بتاريخ 16/8/2020م بمنطقة (ذي كالب الأعلى) بمديرية (القُرَيشية)تم ضبط المدعو/ عاصم عبدالله قايد البحري ويكنى بـ”أبو دجانة الذماري” مسؤول تصنيع العبوات والمفخخات بما يسمى (ولاية قيفة)في تنظيم القاعدة منذ العام 2016م،كما تم إلقاء القبض في نفس اليومعلى المدعو/ جبر عباد محمد أبو صريمة أحد عناصر تنظيم القاعدة ومعاون المذكور.

6) بتاريخ 17/8/2020م نفذت الوحدات الخاصة بالجهاز حملة تفتيش في منطقة (لُقاح) بمديرية (القُرَيشية) أدت إلى قبض كلٍ من المدعو/ زايد علي علي ضيف الله اللقاحي والمدعو/ حاتم علي محمد العنسي اللقاحي المنتمين لتنظيم داعش، كما تم استلام خمسة عناصر من تنظيم داعش بمساعدة الشرفاء من أبناء المنطقة وهم:

1. المدعو/ هائل أحمد ضيف الله اللقاحي

2. المدعو/ مناع ضيف الله محمد العنسي

3. المدعو/ العنسي صالح علي ضيف الله اللقاحي

4. المدعو/ طه كمال علي علي اللقاحي

5. المدعو/ محمد صالح محمد العنسي اللقاحي

7) بتاريخ 19/8/2020م بقرية (الصَبُول) التابعة لمنطقة (المناسح)بمديرية (ولد ربيع) تمت مداهمة المنزل الذي كان يختبئ فيه قيادات تتبع تنظيم داعش، حيث تم إطباق الحصار على ما يسمى زعيم التنظيم بولاية اليمن، لتبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم، بعد ذلك أقدم أحد تلك العناصر الإجرامية على تفجير نفسه عند التماس مع قوات الأمن تلا ذلك تبادل لإطلاق النار سقط على إثره ثلاثة شهداء من الأجهزة الأمنية وقتل زعيم التنظيم الاجرامي المدعو/ رضوان محمد حسين قنان المكنى “أبو وليد العدني” ومن كانوا إلى جواره من القيادات الإجرامية، وهم المدعو/ سليمان العدني مسؤول ورش تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة سابقاً وفي الفترة الأخيرة معاون الوالي والمرافق الشخصي له، المدعو/ معين ناصر المفلحي اليافعي المكنى “أبو محمد العدني” مسؤول أمن الكتائب التابعة للتنظيم سابقاً ومؤخراً كلف بالتواصل مع عناصر التنظيم خارج ولاية البيضاء،والمدعو/ حامد عبده محمد علي أنعم المكنى “خطاب الإبي” مسؤول العلاقات والمشتروات في التنظيم، والمدعو/ عبدالله مسعد محمد الجراح أحد مؤسسي ولاية داعش بالبيضاء وعين مؤخراً مندوباً مع الأمير الشرعي للتنظيم لحل القضايا التي تحدث بين عناصره، كما عثرت القوة الأمنية على عدد من العبوات والأحزمة الناسفة التي كانت مخزنة في الوكر الذي فرت إليه.

8) بتاريخ 21/8/2020م بمنطقة (حمّة صِرار) بمديرية (القُرَيشية) تم ضبط المدعو/ هيثم عبدالله ضيف الله السندي أحد عناصر تنظيم القاعدة في إحدى النقاط الأمنية أثناء تحركه لأخذ عبوة ناسفة من المدعو/ معاذ حسن عبدالله المسعودي أحد عناصر تنظيم القاعدة فار من وجه العدالة لزراعتها في خط (الهجمة) بمديرية (القُرَيشية).

9) بتاريخ 21/8/2020م في شعب الشريعة بمديرية ولد ربيع تم مداهمة وملاحقة بعض عناصر تنظيم القاعدة قتل على إثرها المدعو/ جراح الكازمي وجرح وقبض على المدعو/ مانع محمد أحمد الشهيد “أسامة الصنعاني”.

10) بتاريخ 24/8/2020م بمدينة (رداع) وبتعاون من وزارة الداخلية، تم القبض على المدعو/ أحمد علي عايش الدغبسي المكنى “صهيب الرداعي” أمير تنظيم القاعدة بمدينة (رداع).

11) بتاريخ 29/8/2020م في (أمانة العاصمة)وبتعاون من وزارة الداخلية تم ضبط المدعو/ عادل نبيل أحمد قنبع مسؤول موقع عسكري بتنظيم داعش بعد فراره من منطقة (قيفة) بمحافظة البيضاء.

12) بتاريخ 31/8/2020م تم التوصل لكمية من الأسلحة التابعة لتنظيم داعش تم دفنها في منطقة (الظهرة –الصياعم) بمديرية (ولد ربيع)، وتم تفتيش تلك الأماكن وإخراج جميع الأسلحة الذي تم إخفاءه من قبل تلك العناصر.

13) بتاريخ 2/9/2020م بمنطقة (العبل) بمديرية (ولد ربيع) تم استلام المدعو/ فيصل عبدالله أحمد محمد الهلالي أحد عناصر تنظيم القاعدة من قبل الشرفاء من أبناء المنطقة.

14) بتاريخ 3/9/2020م بمنطقة (الزُّوَب) بمديرية (القُرَيشية)تم مداهمة بيت المدعو/ عبدالله علي سويدان الزُوَبة بتهمة إيوائه عناصر أجنبية تنتمي لتنظيم القاعدة وخلال المواجهة تم ضبط المدعو/ عبدالرشيد عبدالله سويدان الزُوَبة أحد عناصر تنظيم القاعدة.

15) بتاريخ 6/9/2020م تم استلام ثلاثة عناصر مطلوبة بمساعدة الشرفاء من أبناء منطقة (العبل)بمديرية (ولد ربيع)وهم:

1. المدعو/ أحمد عبدالله عبدالرحمن الهلالي أحد عناصر تنظيم داعش

2. المدعو/ محمد علي أحمد الهلالي “أبو أحمد” أحد عناصر تنظيم داعش

3. المدعو/ عايش مقبل علي الهلالي أحد عناصر تنظيم القاعدة

16) بتاريخ 9/9/2020م بمنطقة (نجد الشواهر) بمديرية (ولد ربيع) تمت عملية مداهمة وكر يتبع تنظيم القاعدة وضبط المدعو/ علي عبدربه محمد الشاهري أحد عناصر التنظيم بتهمة إيواء عناصر أجنبية من تنظيم القاعدة.

17) بتاريخ 9/9/2020م تم استلام عنصر من عناصر تنظيم القاعدة بمساعدة الشرفاء من أبناء منطقة (قيفة) وهو المدعو/ غازي عبدربه أحمد البوسي الزُوَبة “أبو طارق”.

18) بتاريخ 13/9/2020م في منطقة (عَفَار) بمديرية (الملاجم) تم ضبط وتحريز جهازي كمبيوتر تتبع المدعو/ عبدالله محمد الكسادي المكنى”أبو محمد الصنعاني” أمير ما يسمى “ولاية داعش” بالبيضاء أثناء تهريبهما مع عائلته.

19) بتاريخ 14/9/2020م في (شعب الراكب) بمديرية (الشرية) تم نصب كمين استهدف عناصر يتبعون تنظيم القاعدة وعلى إثر ذلك جرح و قبض على المدعو/ اندرسكا مرونا وستاتيك دالي “أبو عمر النرويجي” نرويجي الجنسية والقبض على المدعو/أسامة علي صالح المنيري المكنى “مصعب الصنعاني”ويعتبر المذكور من قيادات التنظيم في منطقة (يكْلا)وتم ملاحقة من فر منهم إلى أن تم القبض عليهم بتاريخ 15/9/2020م بمنطقة (المخنق) بمديرية (السوَّادية) وهم:

1. المدعو/ خالد صالح سعيد هاشم “أبو همام”

2. المدعو/ عبدالله حمود قايد البعداني “ابن عسكر الصنعاني”

3. المدعو/ عمار سالم حسين باعويضان “فارس الحضرمي”

4. المدعو/ وحيد سعيد محمد الشابرة “ساجد الذماري” (متخصص في تجهيز وزرع العبوات الناسفة، وقد قام بزرع عدة عبوات في الجسيمة ونوفان بمنطقة قيفة ويعد المسؤول الثاني في تصنيع العبوات الناسفة بصفوف تنظيم القاعدة بعد المدعو/ دجانة الذماري).

5. المدعو/ أشرف محمد أحمد الشيبة الحرازي “وثاب الصنعاني”أحد أخطر عناصر داعش والمطلوب لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تفجير مسجد البليلي ومسجد النور بأمانة العاصمة.

6. المدعو/ حميد علي عبدربه السوادي ويكنى بـ”القرح”تم ضبطه بتاريخ 17/9/2020م في سوق (السوَّادية) بمديرية (السوَّادية)وبتعاون من وزارة الداخلية، أثناء تهريبه عناصر تنظيم القاعدة سالفة الذكر باتجاه مديرية (الصومعة).

7. المدعو/ هلال علي عبد القادر العمري ويكنى بـ”أبو سهم الغنيمي”، حيث تم ضبط هذا الأخير بتاريخ 17/9/2020م في منطقة (موْقَلة) بمنطقة (خيران)وهو من عناصر تنظيم القاعدة، راصد ومهرب آخر لهذه العناصر.

20) بتاريخ 18/9/2020م تم استلام خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بمساعدة الشرفاء من أبناء منطقة (صِرار الجَشَم) بمديرية (القُرَيشية) وهم:

1. المدعو/ خالد أحمد أحمد أبو هاشم الصراري

2. المدعو/ محمد مقبل أحمد محمد الصراري

3. المدعو/ علي حزام علي الحبني الصراري

4. المدعو/ ناصر مقبل صالح عامر الصراري

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5. المدعو/ أحمد علي أحمد عامر الصراري

21) بتاريخ 20/9/2020م تمت مداهمة وكر لتنظيم القاعدة في منطقة (المسَاوَعة) بمديرية (الطَفّة) والقبض على المدعو/ ناجي علوي محمد المسوع المكنى “أبو نهيان” أمير تنظيم القاعدة بمديرية(الطَفّة)، وأحد منفذي عدة عمليات إجرامية على أفراد الجيش واللجان الشعبية أثناء مرورهم من طرقات مديرية(الطَفّة).

22) بتاريخ 7/9/2020م وأثناء تطهير منطقة (قيفة) فرت مجموعة من قيادات وعناصر تنظيم داعش في إحدى الشعاب الواسعة عبر طرق شاقة وبمساعدة المدعو/ عبدالله علي حسين العياشي المهرب لهذه العناصر وهي:

1. المدعو/ ناصر السقاف “أبو يوسف العدني” “الأمير الشرعي لتنظيم داعش يرتدي حزام ناسف.

2. المدعو/ أبو البراء العدني مرافق الأمير الشرعي لتنظيم داعش أبو يوسف العدني.

3. المدعو/ أبو نعمان التعزي يرتدي حزام ناسف.

4. المدعو/ أبو شقران اليافعي.

5. المدعو/ أبو موحد الإبي مسؤول أمني لدى التنظيم يرتدي حزام ناسف.

6. المدعو/ مختار أحمد سليمان الطيب “سياف التهامي”.

7. المدعو/ أبو خالد الحضرمي.

8. المدعو/ أبو إبراهيم الحضرمي.

9. المدعو/ أبو مسلم الإبي عنصر في القسم الطبي بمنطقة (قيفة).

10. المدعو/ أبو يحيى اللودري.

11. المدعو/ أبو أيوب الأبيني المسؤول الدعوي للتنظيم بمنطقة (قيفة).

12. المدعو/ أبو عمر القرشي يرتدي حزام ناسف.

13. المدعو/ أبو عدنان الضالعي يرتدي حزام ناسف.

14. المدعو/ عبدالرحمن محمد محمد عبدالله الأهدل “أبو أسامة العدني”.

15. المدعو/ حسين عمران حاشي محمود حالا “صومالي الجنسية”.

وبعد مرور أربعة أيام وبتاريخ 11/9/2020م وصلت هذه العناصر إلى منطقة (رَحَبَة) ثم انتقلوا في اليوم الثاني بتاريخ 12/9/2020م إلى منطقة قريبة محاذية لمنطقة (بني ضبيان)بمديرية (خولان الطيال) بمحافظة صنعاء تسمى (عتبة نُونَا) وبعد تحري ومتابعة مستمرة تم وبحمد الله وبمساعدة الشرفاء من أبناء تلك المنطقة من إعاقة وإيقاع تلك العناصر في كمين أدى إلى مقتل أربعة منهم وهم:

1- المدعو/ أبو نعمان التعزي.

2- المدعو/ أبو موحد الإبي.

3- المدعو/ أبو عدنان الضالعي.

4- المدعو/ مختار أحمد سلمان الطيب “سياف التهامي”.

وأسر عنصران وهم:

1- المدعو/ عبدالرحمن محمد محمد عبدالله الأهدل “أبو أسامة العدني”.

2- المدعو/ حسين عمران حاشي محمود حالا “صومالي الجنسية”.

فيما استطاعت بقية العناصر الفرار بينهم ما يسمى بالأمير الشرعي لتنظيم داعش المدعو/ ناصر السقاف “أبو يوسف العدني” وانقسموا إلى مجموعتين فرت كلاً منهما باتجاه آخر، المجموعة الأولى باتجاه (يكْلا) منطقة (العَرَار) وهم:

1- المدعو/ أبو أيوب الأبيني.

2- المدعو/ إبراهيم الحضرمي.

3- المدعو/ أبو شقران اليافعي.

4- المدعو/ أبو خالد الحضرمي.

5- المدعو/ أبو يحيى اللودري.

6- المدعو/ عبدالله علي حسين العياشي.

وبتاريخ 18/9/2020م وبتوفيق من الله تمكنت وحدة عسكرية وبتعاون الشرفاء من أهل المنطقة من عمل كمين لهم قتل فيه أحد هذه العناصر، فيما المجموعة الثانية اتجهت باتجاه منطقة (شعب شَمَظَة) بمديرية (القُرَيشية) وهم:

1- المدعو/ ناصر السقاف “أبو يوسف العدني”” الأمير الشرعي لتنظيم داعش “.

2- المدعو/ أبو البراء العدني.

3- المدعو/ أبو مسلم العدني.

4- المدعو/ أبو عمر القرشي.

وفي نفس اليوم بتاريخ 18/9/2020م وبتوفيق من الله تمكنت وحدة عسكرية وبتعاون الشرفاء من أهل المنطقة من عمل كمين لهم وتم قتل الأربعة.

23) بتاريخ 15/9/2020م قام المدعو/ طاهر أحمد حسين النصيري الصراري ويكنى بـ”صنار” من المناصرين لعناصر تنظيم القاعدة بتسليم نفسه إلى أمن مدينة (رداع)، حيث وقد شارك المذكور في القتال بصفوف تنظيم القاعدة في أحداث (قيفة)، كما يعمل المذكور مهرباً لعناصر التنظيم.

24) بتاريخ 15/9/2020م في مدينة (رداع)وبتعاون من وزارة الداخلية تم ضبط المدعو/ سلطان علي عبدالرحمن الصراري ويكنى بـ”سلطان ثعلبة” من عناصر تنظيم القاعدة.

25) بتاريخ 17/9/2020م في مديرية (ذِي ناعم) في النقطة الأمنية بمنطقة (طِياب)وبتعاون من وزارة الداخلية تم ضبط المدعو/ ناصر محمد قاسم الخضر السوادي ويكنى بـ”طارق المنيفي” من عناصر تنظيم القاعدة، أثناء تهريبه مجموعة من عناصر التنظيم فوق شاحنة نوع”دينة” من منطقة (القُوعَة) بقيفة إلى مديرية (السَوّادية) بتكليف من المدعو/ مصعب السوادي أحد عناصر تنظيم القاعدة.

26) بتاريخ 3/10/2020م في مديرية(الشَرْية) تم ضبط المدعو/ أحمد عبدربه سالم الباكري المكنى “زبارة الشبواني” أحد قيادات تنظيم داعش وهو المسؤول على تدريب العناصر المختصة للقيام بعمليات انتحارية ومسؤول المخابرات المركزية لداعش “الاتصالات العسكرية”، كما تم ضبط المدعو/ أحمد جلال قائد القباطي أحد عناصر تنظيم داعش في نفس اليوم.

27) بتاريخ 21/10/2020م بمدينة (ذمار) تم القبض على المدعو/ حزام علي علي اللقاحي المكنى “أبو جهاد اللقاحي” أحد عناصر تنظيم داعش بمنطقة (لُقاح) مديرية (القُرَيشية).

28) بتاريخ 22/10/2020م في إحدى النقاط الأمنية بمديرية(القُرَيشية) وبتعاون من وزارة الداخلية تم القبض على المدعو/ أمين ضيف الله صلاح الشاهري وذلك لارتباطه بقيادات تنظيم داعش ومشاركته في تهريب عناصر خطيرة تابعة للتنظيم في منطقة (قيفة).

يشكر جهاز الأمن والمخابرات أبناء محافظة البيضاء على تعاونهم الكبير مع الأجهزة الأمنية، والمساهمة في تحقيق هذا الانتصار ويدعوهم إلى المزيد من اليقظة والانتباه، ويهيب بكافة أبناء الشعب إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لهذه العناصر الإجرامية لما فيه تحقيق أمن البلاد والعباد.

ونطمئن شعبنا العظيم بأن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في متابعة وضبط العناصر التخريبية أياً كان توجهها وتبعيتها، وأننا سنعمل جاهدين أن لا يبقى لهذه العناصر الإجرامية بعون الله وتوفيقه موطئ قدم في أرضنا العزيزة.