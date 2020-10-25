القوات اليمنية توجه ضربات جوية موجعة للعدو السعودي في مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

عاود سلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد ، استهدافه لمطار أبها الدولي وذلك بعد ساعات من عملية مماثلة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في قاعدة خميس مشيط في عسير.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في تصريح له أن سلاح الجو المسير شن هجوما جويا جديدا على مطار أبها الدولي مستهدفا هدفا حساسا داخل المطار، مبيناً أن العملية الهجومية نفذتها طائرة مسيرة نوع صماد3 .

وقال أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.

وجدد تأكيده أن عملية الاستهداف تأتي في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على أبناء الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير قد تمكن في وقت سابق من اليوم تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف2k.

وأوضح العميد سريع أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا.

وكان سلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية قد نفذ يوم أمس عمليات هجومية على مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط.