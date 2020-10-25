وزارة الدفاع في اليمن تؤكد رفضها تطبيع بعض الأنظمة مع العدو الصهيوني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



جدد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي التأكيد أن تحرير الأراضي اليمنية من الغزاة والمحتلين ، هو أولويتنا على طريق تحرير الأقصى الشريف العاصمة الأبدية لفلسطين.

جاء ذلك في فعالية نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في ذكرى المولد النبوي بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن و وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية و المدنية.

وأضاف العاطفي” سيظل اليمانيون على درب اسلافهم الأوائل من الاوس والخزرج في حمل راية الإسلام والذود عن الرسالة ونصرة خاتم الأنبياء.

وجدد العاطفي رفضنا وإدانتنا لهرولة بعض الأنظمة نحو تطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني.. مضيفا إن ما نشاهده اليوم من خيانة للأمة وللشعب الفلسطيني والبيع والشراء للقضية الفلسطينية لن يغير شيئا من حقائق التاريخ والجغرافيا.

Advertisements

من جانبه قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع: في هذه الذكرى نقول للأعداء، إذا كانت بعض الأنظمة قد تخلت عن أقدس المقدسات للأمة فما يزال في الأمة شعوب حرة لن تتخلى عن مقدساتها واليمن على رأسها .

وأضاف “كما برز اليمنيون عند فجر الإسلام مع الرسالة الخاتمة حملة لها وناصرين ، ما نزال اليوم على ذات الدرب والمسيرة في زمن قل فيه الوفاء للرسول الأكرم وكثر الخائنون لقضايا الأمة وثوابتها .

ولفت إلى أننا نحيي هذه الذكرى تحت طوق الحصار والاستهداف الواسع من الجاهلية الجديدة وقد انحازت الأنظمة المعتدية على بلدنا إلى صف اليهود بشكل علني.. مشيرا إلى انكشاف من تذرع في عدوانه علينا بالحضن العربي بارتمائه في الحضن العبري الصهيوني ، مؤكدا أن ذلك شاهد جديد على أن هذا العدوان أمريكي وصهيوني بامتياز.