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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تزف بشرى ىسارة لليمنيين وتعلن رسميا السماح لهم بهذا الامر الذي انتظره كل المغتربين

أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، بدء إجراءات الدخول للمسافرين اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية، وفق ضوابط واشتراطات صحية معينة.

وأوضح الصيعري أن السماح بإجراءات دخول اليمنيين عبر الميناء يأتي بعد إعلان الجانب السعودي بدخول كل من يمتلك تأشيرة عبور للمملكة، وذلك بعد عمل فحص ال (بي سي آر)، وخلوه من فيروس كورونا، خلال 48 ساعة من وصولة للمنفذ.

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السلطات السعودية تزف بشرى ىسارة لليمنيين وتعلن رسميا السماح لهم بهذا الامر الذي انتظره كل المغتربين

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ودعا الصيعري المسافرين إلى الإلتزام بالضوابط والإشتراطات الصحية، قبل وصولهم إلى منفذ الوديعة البري؛ لتسهيل عملية إجراءاتهم بالمنفذين اليمني والسعودي؛ حفاظًا على عدم تكدسهم، وتجنبًا لإنتهاء المده الزمنية للفحص قبل الدخول.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق رفع القيود عن السفر جزئياً اعتباراً من الثلاثاء الماضي ورفع الحظر كاملاً بدءاً من يناير 2021، على أن يسمح بدخول السعودية والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون، وكذلك دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات “خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.