مفوضية اللاجئين: مليون نازح في اليمن يعيشون ظروف يرثى لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

مأرب - الخليج 365

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن مليون نازح داخلياً في اليمن يعيشون في ظروف صعبة يرثى لها.



واوضحت المنظمة في تغريدة على تويتر إن "مليون نازح داخلياً في اليمن، يعيشون مخيماتٍ عشوائية وتحت خطر الإخلاء من بيوتهم وبالقرب مناطق الصراع ومن دون إمكانية الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو الخدمات الصحية، في ظروفٍ يرثى لها".

وأشارت إلى أن فرقها وشركائهم يقدمون المساعدات لأولئك النازحين.

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ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بسبب إنقلاب المليشيا الحوثية، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.

وفي الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو ست سنوات، قتل 12 ألف مدنيًا بينهم مئات الأطفال والنساء وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.