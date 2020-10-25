شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام: نزع 1550 لغماً حوثياً خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، إنه نزع 1550 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الماضي . وذكر المشروع في تغريدات على حسابة بتويتر أن من بين الألغام الحوثية 1380 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة بالإضافة إلى 162 لغما مضادا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد. وأوضح أن إجمالي ماتم نزعه منذ مطلع أكتوبر وحتى اليوم، أكثر من 4820 لغماً وعبوة ناسفة، ليرتفع أعداد ماتم نزعه منذ بداية المشروع إلى نحو 200 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.



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