اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة خلال اليوم.



وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، - في بيان صدر اليوم - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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