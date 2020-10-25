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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي، ظهر اليوم الاحد، منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا والذي يستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة في المديرية، بالأسلحة المختلفة وألحقت به أضرار كبيرة تسببت بإيقافه.
وأفاد أهالي مديرية التحيتا: أن مليشيات الحوثي الإجرامية استهدفت منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بصورة متعمدة.
وأضاف الأهالي أن استهداف المليشيات لمنظومة الطاقة الشمسية، أدى إلى توقف مشروع المياه عن العمل وحرمان أكثر من 30 الف نسمة من الإستفادة من مياه الشرب.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف المشاريع الحيوية والمنشئات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا ومختلف مديريات محافظة الحديدة، ضمن أعمالها الإجرامية بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.
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