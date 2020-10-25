شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يصد هجمات مكثفة للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 صدت قوات الجيش الوطني هجمات مكثفة شنها مسلحو جماعة الحوثي، في محافظة الجوف.

Advertisements وأفاد العقيد ربيع القرشي، المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني ، بأن مسلحي الحوثي شنوا هجمات مكثفة على مواقع الجيش في جبهتي عدوان والجدافر بمحافظة الجوف. وأضاف أن «قوات الجيش نجحت في إفشال الهجمات الحوثية المكثفة، بعد مواجهات بين الطرفين».

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