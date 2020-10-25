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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى ضربة قاضية تنهي مسيرته السياسية

تلقى الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ضربة موجعة اعتبرها البعض نهاية لمسيرته السياسية ووقف اي نشاط للحراك الجنوبي الذي يتولى رئاست.

المراقبون اعتبروا ان منح كافة المكونات الجنوبية بما فيها الحراك الجنوبي كرسي واحد فقط هو بمثابة هدية للمجلس الانتقالي واعتراف له بانه الجهة الوحيدة التي تمثل الجنوبيين .

وكانت مصادر سياسية يمنية قد كشفت عن استكمال رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبدالملك مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن قائمة الأسماء المرشحة لشغل المناصب الـ24 في الحكومة باتت على طاولة الرئيس عبدربه منصور هادي.

يأتي هذا في وقت يحاول فيه الإخوان، ومن ورائهم قطر، عرقلة تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض من خلال تصعيد ميداني باستعمال الدرونز في الهجمات على مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين.

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الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى ضربة قاضية تنهي مسيرته السياسية

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وأكدت المصادر أن الرئيس اليمني قد يصدر قرارا رئاسيا بتشكيل الحكومة القادمة خلال اليومين القادمين في حال تم التوافق على الترتيبات العسكرية والأمنية المرافقة لتشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي لأول مرة بصفته الطرف الثاني الموقّع على اتفاق الرياض.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يبذل جهودا كبيرة لتذليل العوائق أمام استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان الحكومة والبدء بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق الذي ما زالت تكتنفه العديد من الصعوبات.

وتترافق المساعي السعودية لدفع تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مع مؤشرات على تزايد نشاط التيار المدعوم من قطر في الحكومة اليمنية لإجهاض الاتفاق، وتفجير المشهد العسكري في محافظة أبين (شرق عدن).

وفي هذا السياق اتهم قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الحكومية في أبين بمحاولة نسف تقدّم المسار السياسي في اتفاق الرياض من خلال التصعيد العسكري في مناطق التماس شرق عدن.

واتهم عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تغريدة على تويتر، الاثنين، ما أسماه “الميليشيات الإخوانية” باستهداف قوات الانتقالي بواسطة الطائرات المسيرة في جبهة أبين.

وقال إن “استخدام الطيران المسير مساء الأحد، ضد القوات الجنوبية في قطاع الساحل بجبهة أبين، والتهديدات المعلنة لبعض مقرات التحالف بشبوة، يكشفان عن أجندة لا تحتكم إلى اتفاق الرياض”.

وأضاف “التقدم في مسار تشكيل الحكومة الجديدة أمر جيد، لكن الواضح أن هناك من يصعّد على الأرض، ولا يكترث بسير الأمور في الرياض”.





