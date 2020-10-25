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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشرف حوثي يرتكب العيب الأسود بحق فتاة يمنية مراهقة..وعندما ذهب اخوها لتقديم شكوى وقعت الكارثة



اختطفت جماعة الحوثي فتاةً من أهالي منطقة الشُعيب، في مديرية القبيطة، شمال محافظة لحج.

وقال ناشطون بأن فتاة، تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، اختطفها أربعة مسلحين حوثيين إلى جهة مجهولة، فيما احتجزت الجماعة شقيقها في البحث الجنائي بمدينة إب، بعد أن قدم بلاغاً بالواقعة.

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مشرف حوثي يرتكب العيب الأسود بحق فتاة يمنية مراهقة..وعندما ذهب اخوها لتقديم شكوى وقعت الكارثة

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وبحسب الناشطين فإن الفتاة تعرّضت في وقت سابق مع فتاتين للملاحقة من قبل مسلحين حوثيين في القرية.

يشار إلى أن عمليات اختطاف الفتيات انتشرت في عدن وصنعاء، خلال الأسابيع القلية الماضية، بشكل لافت، ولاقت استهجاناً شعبياً كبيراً.