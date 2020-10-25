شكرا لبحثكم عن خبر الشابة عبير تعود الى اسرتها بعد قصة اختفاء هزت المجتمع العدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت الفتاة عبير بدر إلى اسرتها قبل 3 أيام بحسب ما افاد مصدران .

وقال مصدر مقرب من الاسرة لصحيفة "عدن الغد" ان الفتاة التي كان قد ابلغ عن اختفائها عادت إلى اسرتها .

وأكد مصدر امني بادارة امن عدن لصحيفة "عدن الغد" ان القضية أغلقت بعودة الفتاة إلى اسرتها .

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وأشار المصدر إلى انه تبين ان القضية لم تكن اختطافا وانما تصرفا فرديا خاطئا من الفتاة .

واثيرت قضية "بدر" على نطاق واسع خلال أسبوعين في مدينة عدن .

ودعا المصدر الأمني كافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى وقف تداول أي حديث عن القضية داعيا الاسر والاباء والامهات إلى تعزيز علاقات التواصل مع ابنائهم والسماع لمشاكلهم وحلهم داخل إطار البيت الواحد .