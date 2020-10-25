مليشيا الحوثي تستهدف مناطق سكنية شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت المليشيات الحوثية بالأسلحة المختلفة مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة صباح اليوم الأحد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت المناطق السكنية بقذائف الهاون عيار 120، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5، و فتحت نيران سلاح معدل البيكا صوب أماكن متفرقة شرق المدينة. وأضافت المصادر، أن استهداف المليشيات خلق حالة من الخوف والهلع بين صفوف المواطنين الأبرياء. وتواصل المليشيات الحوثية استهداف المناطق السكنية المأهولة بالسكان في قرى ومدن مختلفة في محافظة الحديدة ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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