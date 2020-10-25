المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت أحياء حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
اخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مركز المدينة، فيما قامت القوات المشتركة بالرد على مصادر النيران واخمدتها.
وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الحوثيين.
وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م.
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