المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت أحياء حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 اخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مركز المدينة، فيما قامت القوات المشتركة بالرد على مصادر النيران واخمدتها. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الحوثيين. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م.

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