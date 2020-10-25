شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة المتابعة والتقييم لبناء قدرات كوادر السلطة المحلية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، دورة المتابعة والتقييم ضمن برنامج بناء قدرات كوادر السلطة المحلية بوادي حضرموت الذي تقيمه الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بالتعاون مع مشروع دعم الاستقرار في اليمن Giz/SSPY.

Advertisements ويتلقى 30 من كوادر السلطة المحلية بمديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وساه والسوم على مدى ثلاثة أيام ،معارف حول فكرة نظام المتابعة والتقييم و المشكلة وابعادها ومحاورها الخمسة وتطبيقات عملية على المشاريع الممولة من giz ، اضافة الى شرح للمشروع في المفهوم التنموي و مكوناته و كذا تعريف لمصفوفة الاطار المنطقي للمشروع و المؤشرات والمتابعة والتقييم و اهميتها والادوات المطلوبة لتنفيذها. وفي افتتاح الدورة اكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ,اهتمام السلطة المحلية بالكوادر البشرية وتنميتها باعتبارها مورد اساسي للتنمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء دورة المتابعة والتقييم لبناء قدرات كوادر السلطة المحلية بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.