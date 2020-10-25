شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز تؤدى رقصة مثيرة بفتح قدميها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو للقصة ساخنة لها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز ، في الفيديو ببلدة الرقص وقد قامت بعمل حركة مثيرة حيث جلست على الأرض وفتحت قدميها كاملتين فى حركة صعبة ومثيرة فى نفس الوقت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صافيناز تؤدى رقصة مثيرة بفتح قدميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.