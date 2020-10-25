شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على طفلة مقتولة مُستأصلة الكليتين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 الخليج 365 - خاص أقدم أشخاص تجردوا من الإنسانية في تعز، على قتل طفلة واستئصال كليتيها ورميها في قارعة الطريق.

Advertisements وبحسب ما ورد "الخليج 365" فإن الطفلة تدعى ثريا الصبري، اختطفت قبل أيام ووجدت مقتولة خلف مبنى الجوازات في منطقة "صينة". ولم يكتف المجرمون بقتل الطفلة فحسب، بل أقدموا على نزع كليتيها للمتاجرة بها. جدير بالذكر أن وسائل الإعلام المحلية هناك، فضلت الإستمرار في قضايا التحريض على الفتنة الإخوانية، متناسية مثل هذه القضايا الإنسانية التي ستكون قضية رأي عام.

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