شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل .. مشهورة سعودية ترفع ارجلها وتسأل : "لماذا الرجل يحب هذي المنطقة " ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الناشطة السعودية المثيرة للجدل أمل الشهراني ، وما اكثرهن هذه الأيام ، وبلا خجل بثت فيديو تثقيفي للبنات، عن المكان المفضل للرجل، وكانت تتكلم بغض ومستغربة لماذا يحب الرجل هذا المكان، ولا يحب عقل المرأة.

وظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، بفيديو لسعه الدبور، وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت:

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• بدون خجل .. مشهورة سعودية ترفع ارجلها وتسأل : "لماذا الرجل يحب هذي المنطقة " ..شاهد

• الطفلة السعودية المعجزة : عمرها 5 سنوات وتتحدث كأنها بسن الأربعين .. استضافتها قناة روتانا خليجية فأذهلت الجميع وكشفت عن مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد الفيديو

• الزوجة السابقة للامير السعودي الوليد بن طلال تنتقم منه شر إنتقام وتتزوج من هذا الشخص الذي لم يتخيلة أحد ..شاهد الصور

• بحمالة صدر فقط .. إبنة مخرج مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بصورها الفاضحة ..مافعلته بجبال لبنان لم يخطر على بآل أحد ..شاهد

• صدر الكويتية "حليمة بولند" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي : ارتدت ملابس فاضحة وكشفت مناطقها الحساسة ..شاهد

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو

Advertisements

• تسريب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• بفستان فاضح وسيقان عارية .. "نسرين طافش" تثير غرائز الشباب وتحصل على لقب أجمل فنانة ..شاهد الفيديو

• هل تذكرون الفنانة التي لعبت دور "حليمة" في مسلسل "أرطغرل " ..شاهدو كيف ظهرت في مسلسلها الجديد ..تغيرت ملامحها واصبحت شديدة الجمال كأنها فلقة قمر. .."صور"

• في السعودية : هاشتاج #تتزوج_الثانية يتصدر الترند .. شاهد كيف علق المغردين الشباب وبماذا ردت عليهم الفتيات ..صور مفاجئة وصادمة

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

“الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

وكشفت أمل عيوب جسدها علناً، وقالت في حديثها إلى الفتيات: “أسوي رياضة عشان أنشط الدورة الدموية وقلبي وعقلي يكونون بخير، لكن الرياضة لا تقوم بشد السيلوليت، أنا أنثى لدي هرمونات، أنا أم جبت من هذا البطن الجميل ثلاثة أطفال، فلدي كرش، ولدي زنود لأنني أريد أن يجد أولادي لحماً ينامون عليه، لدي حساسية وجسدي عليه الكثير من البقع وسأقوم بتصويرها لكم، جميع هذه مميزات”.

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.