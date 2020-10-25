شكرا لبحثكم عن خبر لأهل الخير .. محتاجين كرسي متحرك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صباح اليوم كنت جازع (زغط) مسجد الشيخ عبدالله ، فنادي لي العم محمد حيدر قائلا لي يا مختار قالوا لي العيال أكلمك تشوف لي أهل الخير لو جابوا لي كرسي .. لأني مش قادر عاد أمشي . عملت عملية في الحوض والجرح لم يلتأم .. وأنزف دم ، والحديد يألمنا .. والضغط دائما مرتفع .. وفيبي قلب كمان . كل ما أريده الآن كرسي يساعدنا على التحرك ولو قليل . Advertisements قلت له سوف اعمل لك منشور وأهل الخير لن يقصروا العم محمد حيدر يتواجد دائما أمام مسجد الشيخ عبد الله في كريتر .. لمن يريد يوصل له .. وجزاكم الله الف خير. من صفحة الصحفي مختار محمد حسن

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