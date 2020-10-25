أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/508541/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/508544/ Advertisements تعز.. مليشيا الحوثي تداهم منازل المواطنين في دمنة خدير https://www.elyamnelaraby.com/508552/ مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/508553/ قناة: حزب الله يشرف على المعسكرات الحوثية في محافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/508556/ مسام: تأمين 80% في منطقة الضويحة بموزع تعز من الألغام والعبوات الناسفة https://www.elyamnelaraby.com/508568/ وزارة الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات يونيو لكافة الوحدات الأمنية بالمناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/508571/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/508585/

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