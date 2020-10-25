التحالف يقصف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 25/تشرين الأول/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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